Iván Parra ‘Parrita’ era muy recordado porque era uno de los encargados de narrar y comentar las temporadas taurinas de Bogotá, Manizales y otras partes de Colombia.

Según Caracol Radio, su deceso se produjo por problemas renales. En las últimas horas, la periodista Alexandra Montoya, una de sus grandes amigas, informó sobre el deceso de Parra vía Twitter:

Pulzo informó este viernes sobre el grave estado de salud en el que se encontraba ‘Parrita’. El experimentado comentarista y periodista de toros atravesaba una crisis; también fue presentador de City TV y narrador de Caracol Radio.

Una de sus entrevistas más recientes la dio al portal Eje 21, del Eje Cafetero, en donde exaltó su pasión por el mundo taurino. Reconoció, por ejemplo, que siempre quiso ser torero.

“Estaba dentro de mí (la tauromaquia)…quería ser torero pero no me alcanzó; más tarde me di cuenta que era más fácil hacer crítica taurina que estar delante de un toro”, afirmó en ese momento Iván Parra ‘Parrita’.