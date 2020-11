Así lo informó este viernes el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, que asegura que Iván Parra Parrita tiene quebrantos de salud.

Iván Parra tiene una larga trayectoria en medios en Colombia. En Caracol Radio participó en varios programas, pero la audiencia lo recuerda mucho por su experiencia en el mundo de los toros; también hizo parte de varios programas de televisión en City Tv.

Una de sus entrevistas más recientes la dio al portal Eje 21, del Eje Cafetero, en donde exaltó su pasión por el mundo taurino. Reconoció, por ejemplo, que siempre quiso ser torero.

“Estaba dentro de mí (la tauromaquia)…quería ser torero pero no me alcanzó; más tarde me di cuenta que era más fácil hacer crítica taurina que estar delante de un toro”, afirmó en ese momento Iván Parra Parrita.