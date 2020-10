El líder gremial publicó el mensaje luego de que fuera abatido el cabecilla del Eln alias ‘Uriel’. Con su comparación, el presidente de Fedegán despertó indignación y Ávila ha dicho que su vida está en peligro.

Y es que Ávila aseguró que, después del trino de Lafaurie, lo están estigmatizando y sostiene que lo están vinculando con la guerrilla del Eln.

Ante la publicación, Gabriel Delascasas, director de ‘La Luciérnaga’, criticó la acción del ganadero y cuestionó “que un gremio como Fedegán tenga un dirigente como este, que no es la primera vez que estigmatiza. ¿Hasta cuándo tener un dirigente gremial de esta forma?“.

El periodista recordó que Lafaurie incurrió en la misma práctica con la minga indígena y con algunos estudiantes durante las manifestaciones en contra del Gobierno Nacional; incluso, junto a su esposa María Fernanda Cabal.

Pascual Gaviria, de la mesa de trabajo de ese espacio radial, dijo que lo que hizo Lafaurie es una acusación muy seria. “Aquí no se trata de un insulto ni de un meme. Acá se trata de un señalamiento que en Colombia es bien peligroso“.

“Ese tipo de juegos ha llevado a muchas muertes y el señor Lafaurie sí que lo sabe”, acotó el también abogado.

En esa línea, Delascasas continúo: “En un gremio respetado, ese presidente no estaría representándolo después de ese trino. […] Un gremio respetable en Colombia no tendría como presidente a un señor como Lafaurie”.

En el programa de análisis y humor, destacaron que, pese a las críticas, el trino del dirigente gremial sigue en su cuenta de Twitter y añadieron que, seguramente, allí permanecerá.

María Alejandra Villamizar, también periodista de ‘La Luciérnaga’, dijo que esos mensajes son hechos con toda la intención de provocar.

“Sus posturas son esas. No es algo que se le ‘chispoteó’ ni es una forma de insinuar”, resaltó.

La declaración de Lafaurie causó muchas reacciones en contra, como la del periodista Daniel Samper Ospina que dijo que el dirigente tiene que ofrecer disculpas “por sus frases temerarias”, que ponen en riesgo a “quienes no piensan como él”.

El periodista dijo que Ariel Ávila fue víctima de una infamia y que con la declaración del ganadero le colgaron “una lápida en el cuello”.

En respuesta, Lafaurie aseguró que anteriormente Ávila lo había puesto en peligro con sus columnas y que el analista, en 2016, ya había cargado una lápida en su espalda.

“[Ávila] afirmó que yo quería esconder una masacre. Ninguno de los que hoy me señalan le exigió mesura o una rectificación”.

En 2016, @ArielAnaliza me puso una lápida en la espalda. En una de sus columnas afirmó que yo quería esconder una masacre. Ninguno de los que hoy me señalan le exigió mesura o una rectificación. ¿Es que mi vida y la de mi familia no valen?https://t.co/PXfNItnfI5

— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) October 28, 2020