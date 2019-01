View this post on Instagram

Estás fotos y videos me los enviaron a Instagram personas que ni conozco… Hoy doy gracias por abrirme los ojos. mientras los gatos duermen, los ratones se pasean Jajajaja. Me preguntaron muchas personas todos estos días por qué había borrado las fotos con Sebastian y aquí va la respuesta: Me pregunté si contar o no pero, cómo cuando la gente no conoce las historias lo único que hacen es juzgar sin argumentos, me veo en la necesidad de contarles. Algunas mujeres en Colombia no saben lo qué quieren hasta que se lo ven a uno. Siempre piensan: si ella está con ese es porque la mantiene, porque la tiene grande o es muy buen polvo y a veces no es ninguna de las anteriores si no un simple amor verdadero. Puse una foto con él en la Virgen de Guadalupe hablando de mi amor hacia el, amor que pensaba era correspondido. Hacer estas traiciones y mentiras publicas, me costó dejar el EGO a un lado y contar que a uno también se la embarran. En la vida ni se gana, ni se pierde, ni se fracasa, ni se triunfa, en la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y reescribe. Cambia todas las veces que sea necesario, recuerda que tienes derecho a cambiar de opinión. Comprende que para crecer, estar en paz y ser feliz, hay que renunciar a ciertas cosas, varias personas y algunos escenarios. Se vive una sola vez, así que siempre trato de hacerlo lo mejor posible. Al ser una mujer trabajadora e independiente, al tener mis cosas y valerme por mi misma, no tengo por qué aguantarme a nadie que me haga daño. A veces uno le mete la culpa a las demás personas, pero aprendí que quizás la culpa siempre ha sido mía por escoger mal. Comprendí que está bien cambiar de camino, está bien no querer lo mismo que hace un año, está bien elegir otro sueño, está bien intentarlo, está bien equivocarse de nuevo. De todo aprendes!!!!. Lo que no está bien es detenerte. Yo conocí a una persona que valió la pena, lloré pero, también reí y sin dudarlo le doy las gracias por los buenos momentos. Siempre he dado lo mejor de mi, no me arrepiento, me da orgullo decirlo. Las heridas sanan y gracias a cada cosa buena o mala, hoy soy quien soy.