“Acabo de sintonizar las noticias y de ver en redes sociales varias de las imágenes del atentado en la Escuela General Santander y no puedo creer que este tipo de cosas vuelva a ocurrir”, expresó Marín, con los ojos aguados, y añadió:

“Tengo dos hijos y a mi hijo mayor le he contado de cómo, tristemente, cuando yo tenía incluso menos edad que él tuve que vivir eso, el terror de los carro bomba, y cómo lo padecimos los colombianos. Yo juraba, ingenuamente, que ya habíamos superado esa etapa”.

Más adelante, el humorista se refiere a lo que más tristeza le ha causado en medio de esta tragedia que se registró en Bogotá, en la mañana de este jueves y que dejó varios muertos y heridos. Se trata de la actitud de la gente que no respeta el dolor ajeno.

“Y malos siempre va a haber, pero ¿saben qué me tiene más destrozado?, el ver cómo los colombianos nos destrozamos entre nosotros mismos y, por ejemplo, en redes sociales hay gente que, incluso, casi que celebra el tema a veces. No puedo creer que ante la muerte de personas, de hermanos, de compatriotas que estaban allá formándose haya quienes involucren diferencias políticas que podamos tener unos y otros”, señaló.

Por eso, Marín invitó a dejar las disputas por ese tipo de tendencias y a luchar a favor de la vida.

“No debemos pelear entre nosotros por el si soy de derecha o si soy de izquierda; ya no seamos miserables. En serio, contra los únicos que hay que pelear, verdaderamente, es contra esos que nos matan, contra los que quieren sembrar el terror. Por favor, no peleemos entre nosotros por la estupidez de por quién voté […] Tengo mucha rabia, impotencia, no quiero que volvamos a eso [a los atentados], no quiero”, puntualizó.

La grabación en la que se puede ver la reacción del comediante frente a los atentados en la Escuela General Santander fue compartida por él en su cuenta de Facebook, y la publicamos a continuación: