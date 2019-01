Eso incomodó a la artista, que publicó en sus historias de Instagram la crítica que le envió la usuaria por interno, y lo que ella le contestó.

“Es mi apartamento, no debería preocuparte, ya que no vives aquí, y mucho menos vas a venir”, fue parte de lo que le respondió Lina Tejeiro.

Pero el tema no paró ahí. Algunos de sus seguidores le aconsejaron que no le pusiera atención a los comentarios negativos, a lo que la actriz dio la explicación de por qué lo hacía.

“Contesto comentarios buenos y malos, ¿pero por qué público los malos que contesto? Porque me encanta educar a la gente y enseñarles lo que no les enseñaron en la casa y es que cada quien hace con su vida lo que le cante el rabo”, fue lo primero que dijo la actriz, con un tono fuerte.

No obstante, luego se volvió a referir a los cuestionamientos en contra de que tenga tres perros viviendo con ella. “Me encanta explicarle eso a la gente y dejarle bien claro que deje vivir y que sea feliz sin importarle lo que hagan los demás”, manifestó, y agregó estas duras frases:

“Si yo quiero tener 37 perros en mi casa y vivir en un mierdero es problema mío […] Finalmente, usted no me está pagando el mierdero, no me pagó los perros, no me pagó la casa y no me paga la persona que me ayuda a hacer el aseo. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? Más bien, preocúpese por su vida, porque eso de estar pendiente de la vida de otro y de cosas que no son ni de uno eso es un problema mental grave”.