View this post on Instagram

Hoy, día de la virgen de Guadalupe, quiero contarles que me crié por parte de papá en una familia evangélica, donde respetan a la virgen pero no la adoran y por parte de mamá en una familia Católica, devotos a ella. Tomé para mi vida lo que vi que me ayudaba a crecer como persona y una de las cosas que me gustó fue: LA VIRGEN; que tuvo la bendición de ser mamá, como muchas de nosotras, de dar vida, de ser ejemplo para el mundo durante siglos. Por eso, la penúltima vez que visité la Basílica de la virgen de Guadalupe en México 🇲🇽 , le pedí por un buen hombre, no con dinero, ni con fama, ni con cuerpo perfecto, ni con cosas efímeras sino alguien de buen corazón, que me hiciera feliz, que me diera paz, que me levantara cuando yo sintiera que no podía más, de esos que no se encuentran a la vuelta de la esquina. La última vez que visité a la virgencita en la misma basílica, fui con él, él me dijo vamos como durante 5 días y un día antes de regresarnos a Colombia 🇨🇴, me llevó. cuando entramos a la iglesia, me abrazó y me pregunté: …. Será que la virgencita me concedió el milagro???. Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto hoy disfruto del amor y le doy gracias a la virgencita y a Dios por este hombrecito que está a mi lado y que lo quiero mucho ❣️ …. 🎉 🎈 🥳 Que vivan los pollos 🐥🐣🐥🐣🐥🐣🐥