El cantante mexicano Luis Miguel, quien cumplió 53 años de edad, está constantemente en el centro de atención debido a sus aportes musicales a la escena artística del país norteamericano.

Sin embargo, hace unos días fue visto en el aeropuerto rumbo a Marbella junto con su pareja, Paloma Cuevas, y despertó críticas por parte de sus seguidores debido al aspecto físico que mostró.

Pese a que se vio mucho más delgado que en años pasados, las críticas llegaron principalmente por las arrugas en su rostro, las canas en su cabello y cómo se le ve la cara debido, justamente, a esa reducción de peso.

Según reportaron medios mexicanos, el artista habría bajado 20 kilos en los últimos años, ya que al verse subido de peso y que esto le provocara complicaciones en su salud, decidió comenzar con el método del ayuno intermitente.

El artista comenzó con este método luego de los comentarios que recibió en 2015 cuando se presentó en un concierto en México, según confesó en dialogo con el programa de televisión español el Hormiguero: “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”.

Qué es el ayuno intermitente

El ayuno intermitente se traduce, principalmente, en consumir alimentos durante una cantidad de horas al día, pero abstenerse de hacerlo en una cantidad de tiempo mayor. El caso más común es el de 16/8. Es decir, consumir todo lo que se pueda, de manera saludable, durante 8 horas y dejar de hacerlo durante 16.

Lo que sugieren los expertos es, si se va a seguir con este estilo de alimentación, durante las horas que no se puede comer nada se puede solo tomar agua o café para obtener los resultados.

En cuanto a si realmente funciona para bajar de peso, la página de la Clínica de San Felipe asegura que aun no hay estudios suficientes para determinarlo, pero que depende de varios factores: recomendaciones del nutricionista, el consumo de calorías y la elección de alimentos dentro de la ventana de alimentación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que comenzar con este proceso sin ayuda médica no es lo recomendable, ya que puede generar un desbalance nutricional importante y un desorden metabólico, así que lo mejor es recibir asesoramiento y seguir un plan dependiendo del objetivo de cada persona.