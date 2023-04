Hace 5 años, la plataforma de ‘streaming’ Netflix estrenó el seriado inspirado en la vida del artista nacido en Puerto Rico, pero naturalizado mexicano.

Diego Boneta recibió críticas positivas por su actuación en la producción y por la forma en que manejó los temas sensibles en la vida del cantante que fueron reflejados en la serie.

Qué dijo Diego Boneta sobre papel de Luis Miguel y pedido de ayuda psicológica

El compromiso del actor nacido en la Ciudad de México para estudiar cada detalle de la personalidad y actuar de ‘Luismi’ hicieron que al culminar las grabaciones no pudiera desprenderse de su rol y pasara por algunos altos y bajos emocionales.

Durante una conversación en el podcast del influencer Roberto Martínez, Boneta habló de algunos detalles de la producción y dejó saber que tuvo que acudir a terapia psicológica, después de grabar la primera temporada. Lo hizo porque no logró desprenderse del personaje, pues hasta en su vida diaria actuaba como el ‘sol de México’.

El actor contó que alguna vez llegó a un restaurante a pedir unos tacos y lo hizo con la voz de Luis Miguel, lo que llevó a pedir ayuda psicológica de inmediato:

“Al terminar la primera temporada me veía físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego… terapia para volver a mí”, comentó Boneta.

Luego de tomar la terapia por varios meses, Boneta se reencontró con él mismo y pudo seguir adelante con su vida normal.