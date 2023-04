Andrés García tuvo una relación muy estrecha con Luis Miguel, que nació desde la infancia del cantante, hasta el punto que, según contó el desaparecido actor, en una ocasión el artista le preguntó si él era su verdadero padre.

García tenía una gran amistad con Luisito Rey, su esposa, Marcela Basteri y por supuesto, con sus hijos Luis Miguel y Alejandro. Era tanta la cercanía, que el actor fue uno de los promotores de la carrera de ‘El sol’, pues creía en su talento.

Luis Miguel y Andrés García, lejos el uno del otro

Tiempo después su relación se fue enfriando, pero el intérprete de ‘Suave’, callado como siempre ante los medios de comunicación, nunca se refirió al asunto. Andrés, sin embargo, si habló del distanciamiento durante una charla con el periodista Yordi Rosado.

“Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y entonces yo me molesté y contesté como contesto yo. Yo sigo queriéndolo, no le deseo nada malo. Cuando el hijo es famoso no quiere que le digan nada, pero pues yo le dije sus cosas”.

A raíz del fallecimiento del actor de ‘Tú o nadie’, el 4 de abril del 2023, muchos esperaron que Luis Miguel se pronunciara al respecto, pero, como siempre, guardó silencio. Quienes fueron sus parejas si se refirieron al asunto: Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos menores, habló sobre el inmenso amor que sentía su expareja por el artista y aseguró que le dolía mucho su partida.

Myrka Dellanos, quien fue una de las parejas más estables del cantante fue un poco más allá, y habló acerca de los verdaderos motivos que llevaron a los dos artistas a alejarse y tienen que ver con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, pues según la presentadora, él no soportaría que García hubiera faltado a la verdad.

“Estaba hablando mentiras sobre su propia madre y la única forma que tenía era separarse de forma emocional, pero no significa que no le haya dolido definitivamente la muerte de Andrés”, comentó.

¿Qué dijo Andrés García sobre la madre de Luis Miguel?

El actor dominicano dijo en varias ocasiones que sabía qué le había ocurrido a Marcela Basteri, de quien no se volvió a saber nada desde 1986, cuando viajó a España con su hijo menor, Sergio, para reunirse con su ex, Luisito Rey, padre de Luis Miguel. “Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela. Me dijo, ‘Ayúdame a matar a Marcela’”, declaró hace 4 años, durante una entrevista concedida a Un nuevo día.