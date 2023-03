Según la publicación española Diez Minutos, Luis Miguel tendría orden de arresto en México por la demanda de manutención interpuesta por Aracely Arámbula, la madre de Miguel y Daniel, los dos hijos menores del intérprete. También se mencionó que la cifra que ‘El Sol de México’ adeudaría sería de más de 250 mil dólares. Ante el revuelo, Guillermo Pous, abogado de la actriz mexicana habló para varios medios de comunicación, entre ellos Ventaneando, con el fin de aclarar la situación. El letrado declaró que, en efecto, existe un proceso, en México, y no como dijo el medio europeo, en el país Azteca y en Estados Unidos (donde reside el cantante).

“Si hay acciones iniciadas, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos, pero por completo falso cualquier orden de arresto o de aprehensión como lo redactaron en esta nota de España”, dijo el abogado.

Pous no determinó la fecha exacta en que la acción fue interpuesta, pero afirmó, “comienza el cuarto año de que no se ha hecho cargo de la pensión de sus hijos, es desde este momento en el cual se inician las acciones”. Respecto a la cifra mencionada, afirmó que no se ha hecho pública y le parece muy delicado mencionarla.

Guillermo Pous, llamado también ‘el abogado de las estrellas’, declaró, en abril del 2021, que Aracely Arámbula corría con todos los gastos de sus hijos, pues Luis Miguel no cumplía con su parte desde diciembre del 2019.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Luis Miguel y Aracely Arámbula vivieron una historia de amor como de cuento de hadas. En 2005, ‘El Sol de México’, siempre tan privado, fue captado por los paparazzi, feliz, pleno, caminando desprevenidamente por las calles de Venecia (Italia) tomando del brazo a la actriz Aracely Arámbula, conocida como ‘La Chule’.

Era la confirmación que el mundo del espectáculo esperaba, pues ya existían rumores de su noviazgo. Se dice que en el momento en que fueron logradas esas imágenes, llevaban dos meses juntos. El intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ y la protagonista de la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’ se conocieron en Acapulco, en la discoteca Baby O´, uno de los lugares donde ‘Luismi’ vivió muchas historias de su vida. La actriz nacida en Chihuahua y el cantante, que nació en Puerto Rico, pero se nacionalizó en México en 1991, le dieron, en 2006, la noticia del embarazo de la artista.

Su primogénito, Miguel, nació el 1 de enero de 2007 y un año después, el 18 de diciembre de 2018, la pareja de famosos dio la bienvenida a Daniel, su segundo hijo. Se dice que estuvieron a punto de ir al altar y que su enlace sería en Oaxaca, pero los planes cambiaron abruptamente, y después de 4 años, su relación llegó al final.

Aunque nunca hablaron de los motivos de su ruptura, un tercero, Polo Martínez, quien fue mánager de Luis Miguel, declaró que sus problemas comenzaron durante el primer embarazo de Aracely, pues aunque en un principio ella se habría comprometido a abandonar la carrera artística para dedicarse a su familia, tal como lo quería el cantante, tomó la decisión de seguir trabajando, situación que agrietó su relación.

Ni Luis Miguel ni Aracely han contraído matrimonio. Él ha tenido muchos amores y ahora se dice que podría casarse con la diseñadora española Paloma Cuevas. Ella está dedicada a sus hijos, ya adolescentes, y aunque ha declarado que tiene muchas cosas en que ocuparse y una pareja no podría aguantar su ritmo, se rumora que está en una relación con el actor Alejandro de la Madrid.