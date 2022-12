La famosa ‘Chule’, como le dicen en México reveló que pasa por un momento inmejorable en su vida. “Es la primera vez que estoy presentando tres proyectos a la misma vez, o sea en el mismo tiempo, en el mismo periodo, ahorita estoy presentándoles ‘La Doña 2’ internacionalmente en Telemundo Internacional y luego estoy también próximamente por estrenar “La Rebelión”, que se vienen en Vix Plus, y luego “La Madrastra” que está por Univisión”, indicó visiblemente emocionada.

Aracely Arámbula como madre

Sobre Altagracia en particular, la actriz se siente bastante identificada. En esta nueva temporada su personaje se reencuentra con su hija, interpretada por Danna Paola. “Es que el sentimiento de madre pues es uno, es universal es para todas, todas las mujeres que me están viendo coincidirán con eso porque yo lo veo en mis amigas, en toda la gente cercana ese amor tan especial y tan profundo de madre realmente es algo que sí, sí ha dejado en este personaje, se ha involucrado porque yo lo comentaba antes o sea de las cosas que nos parecemos Altagracia y yo es en el amor de madres, que en esta segunda temporada ella cambia y ella se ve el lado más humano de Altagracia y la verdad es que uno da la vida por los hijos, así que si la van a ver sufrir, la van a ver este mucho más humana”.

El rol que la actriz lleva casi seis años interpretando no se circunscribe únicamente a la novela La Doña. “Este personaje lo he venido haciendo desde el 2016 que son las dos temporadas y que ya estoy lista para grabar la tercera porque me encanta, me encantaría verdad”, reveló la mexicana, anticipando que estará en El señor de los cielos nueva temporada.

“Tenemos la cereza del pastel porque Altagracia Sandoval sale terminando La Doña, continuó en el Señor de los Cielos en la temporada sexta en el final los últimos capítulos que ya ahorita está por finalizar esa temporada, pues también se van a seguir ahí conmigo, entonces está increíble porque terminan de ver La Doña y luego voy a aparecer el Señor de los Cielos”.

Aracely que no ha venido a Colombia pues no ha logrado cuadrar su agenda para hacerlo, incluso le ofrecieron hacer una producción aquí, pero estaba grabando otra en México, confesó sentir mucho cariño por los colombianos “Tengo muchos amigos colombianos”, que le han enseñado un poco de la cultura nuestra. pronto espero muy pronto estar por allá con todos ustedes”, dijo admitiendo que sí ha probado delicias nacionales como la arepa o la bandeja paisa.

Aracely Arámbula afectada por la violencia femenina

La actriz también se refirió a la violencia contra la mujer, aspecto que se toca en la doña y que es una realidad latinoamericana. Indicó que le gustaría “que no hubiera ese maltrato, ni hubiera ese peligro para todas nuestras jovencitas, para todas nuestras niñas, sobrinas, amigas, familia, yo creo que es algo muy triste porque después de una pandemia el mundo debería estar más humanizado y con más conciencia, con más valor por la vida y por el respeto hacia las personas, sobre todo a las mujeres”, en su caso particular se siente muy afectada cuando ve en las noticias casos como este: “duele mucho como madre, como persona, como mujer, a mí me duele mucho y me encantaría de verdad que este mundo tuviera más conciencia”.

Finalmente, Arámbula recordó que tiene una campaña llamada Perrísimo amor que sus seguidores pueden apoyar. Es una página donde ella espera “me apoyen con todas las donaciones de los perritos que rescatamos y que les ayudamos a tener mejor vida, que tengan mucho amor y respeto por los animales también”.