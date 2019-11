En una entrevista con ‘La Red’, el artista aseguró que ha tenido bajones depresivos pesados, y lo han dejado cerca del suicidio; incluso, cuando falleció su abuela lo contempló seriamente y entre sus 15 y 16 años lo intentó.

“El suicidio es una posibilidad que nunca voy a dejar de contemplar“, explicó Diego al medio, en donde aseveró que está de acuerdo, pues vio de cerca dos casos específicos y entendió muchos aspectos del acto en sí.

“Mi exnovia Lina Marulanda se suicidó“, agregó Cadavid, y aseguró que uno de sus asistentes de fotografía también lo hizo.

“Cuando se suicidaron, dije: ‘Qué bien’. […] Con todo el dolor del alma, pero estoy seguro que ahora sí están felices. Siento que esta´s en todo tu derecho“, detalló.

Cadavid explicó que hay personas que llegan a un límite que no es sano para nadie y cada quien es libre de decidir qué hace con su vida. Sin embargo, dijo que él ya no se suicidaría, pues no tiene “los huevos para hacerlo” y no quiere maltratar a su familia.

Esta es la entrevista: