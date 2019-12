Luego de contar a ‘La red’ que ha sufrido de fuertes episodios de depresión y ansiedad en el pasado, que el suicidio siempre ha sido una opción así crea que no tiene “los huevos” para hacerlo, y que el bajonazo más difícil que enfrentó fue hace tan solo 3 o 4 años por la muerte de su abuela, Diego usó su cuenta en la red social para enfocar mejor la conversación, que ya había puesto sobre la mesa en octubre pasado en la misma plataforma.

“Hace un tiempo decidí liderar el tema de la depresión y de la ansiedad. Es un tema que está como muy de frente, está afectando mucho a la juventud, sobre todo en Colombia. Yo he tenido episodios de depresión en mi vida, no he tenido depresión clínica, no he tenido ansiedad clínica, nunca en la vida me han medicado, pero he tenido episodios de depresión, como lo quise contar ahí”, dice en su mensaje, después de ‘dar palo’ a los medio de comunicación que hicieron (hicimos) eco de sus palabras en el espacio de chismes de Caracol Televisión.

Enseguida, Cadavid dejó claro que su intención era volver a hablar del tema para apoyar a otros: “La única idea era tratar de ayudar a la gente y decirle que abramos el tema y que hablemos de esto sin pena, y que compartamos el tema para que salgamos adelante, para que nos animemos. Por eso, hice una entrevista para ‘La red’, programa colombiano, y varios medios lo único que hicieron fue quedarse con que yo me había intentado suicidar. Eso le ha afectado un poco a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo, a mí, indudablemente”.

El también músico insistió en su video en la importancia de no callar para así poder darse la mano los unos a los otros, algo que ya vive a través de sus redes sociales: “Después de que yo puse el tema sobre la mesa me ha escrito cantidad, cantidad de gente. Famosos, no famosos, de todo tipo, a contarme que tienen fuertes episodios de depresión y de ansiedad en su vida. Hay mucha gente que está medicada, hay un montón de gente que está muy jodida”, compartió en la grabación de casi cuatro minutos que publicó en la noche del lunes dos de diciembre.

En el mismo espacio aprovechó para despejar cualquier preocupación que tengan allegados a él por la entrevista que se emitió el fin de semana: “Estoy bien, amigos, no se preocupen. Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, estoy pasando feliz, sabroso. Me motivo con esto, como le digo a todos mis amigos, hago ejercicio para esto, medito mucho, hago mucho ejercicio físico, compro muchos libros, leo mucho. Mi papá es un tipo que es muy experto en el tema de las emociones, entonces compartimos el tema todo el tiempo. Nos ayudamos mucho”.

Al final, invitó a quienes sufran de depresión o ansiedad a buscar ayuda profesional: “Los psicólogos son unos tremendísimos y grandes amigos, vuelvo e insisto. Pidan cita con los psicólogos, no pasa nada. Hay libros, hay videos, si le da pereza. Hay una cantidad de cosas que uno puede investigar para animarse y para salir adelante. Este mundo está un poco jodido, está bien difícil, pero hay una cantidad de formas de animarse y se salir adelante” y los animó a disfrutar de su paso por este plano terrenal.

“Estoy bien, vamos pa’ lante. Ánimo, a toda la gente que tenga depresión, situaciones emocionales, ánimo. La vida es una nota y hay muchas formas de salir adelante”.

Si usted o alguien que conoce sufre de depresión, es importante que vea este contenido: