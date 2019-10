View this post on Instagram

A quien pueda interesar: “Qué geniecíto!” Me repetía mi mamá siempre… y es qué de niño, en Medellín me llamaban “Lágrima Pronta” era muy llorón, las cosas me causaban angustia con facilidad, no hacer una tarea era el fin del mundo para mi. Con el tiempo entendí que realmente tenía un problema con las emociones, las cosas me causaban ansiedad, depresión o mal genio con cierta facilidad…no es muy divertido realmente. Con los años me obsesioné por investigar el tema: “El Comportamiento Humano”, es de lo que más libros tengo de hecho…mi padre, gran conferencista sobre el tema de las emociones siempre me guió…me dice un día el viejo: “Si no tuvieras problemas con tus emociones a lo mejor serias un buen médico o un buen economista…pero no, fuiste un buen actor”. Y sí, agradezco a mis fuertes emociones mi relación con el arte y poder vivir de él, asi como mi relación con la responsabilidad, pero el cerebro es delicado y hay que cuidarlo. Ya grande entendí que el cerebro necesitaba ser entrenado como se entrena el cuerpo, con rutinas diarias, fortalecerlo y no dejarlo volar. Yo hago estos: Un ejercicio diario de agradecimiento, no importa la hora ni la duración. Meditar o al menos estar quieto y en silencio 20 minutos. Ejercicio físico. Y… actividades que enreden al cerebro, leer, pintar, actuar, escribir, tocar un instrumento, ver series, viajar…nutrirse en la manera que se pueda. Un cerebro enfermo o lastimado puede ser más molesto que cualquier otra enfermedad. 🧠🥴 Hoy soy un hombre mucho más tranquilo, rio y lloro sin reprimirme, me tengo amor y creo en mi. Sobre todo procuro siempre hacerme sentir feliz. Por que nada, en realidad nada es tan importante para robarte la alegría. Animo! La vida es un pícnic. 🖤 Diego C. #cuidemonoselcoco #lamenteeslalocadelacasa #saludmental #pideayuda 📸 @josechica