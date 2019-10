green

El artista contó que todo comenzó desde que era “muy pequeño”. “Siempre sentía, por momentos, y por épocas, tristezas muy grandes, vacíos muy fuertes; como unos dolores en el pecho y una sensación de tristeza, muy grandes”, dijo.

No obstante, la crisis la vivió hace dos años, tiempo después de que con quienes compartió lo que le sucedía no le prestaran la atención que requería. “Siempre me decían que era un malagradecido, porque no agradecía la vida, porque no valoraba lo que tenía a mi alrededor, porque había gente peor que uno, y esas cosas”, recordó.

“Esta sensación y esas tristezas fueron aumentando cada día, de cada año; cada vez era más difícil y más difícil. Y esta sensación y este vacío no poder llenarlo con nada y, a veces, no encontrarle sentido a la vida. Hasta que esto que me pasó me llevó a una crisis muy fuerte, muy, muy fuerte, en la que casi termino con mi vida”, agregó.

Ante eso, Santiago recibió ayuda de un profesional, pero además de su esposa, la actriz ‘Chichila’ Navia, y de sus hijos. Ahora, según afirmó se encuentra “muy bien”, pero interesado en hacer un llamado a quienes están padeciendo una situación como la que él sufrió.

“¿Para qué cuento esto? Para que ustedes, esas personas que hoy padecen de esto que llamamos depresión, no se sientan solos y solas. Es normal sentir depresión, lo que no debemos hacer es callarnos, es muy importante buscar ayuda profesional”, puntualizó.

Todo esto lo expresó el actor de ‘El man es Germán’ en un video que subió a su cuenta de Instagram, durante el Día Mundial de la Salud Mental.

Aquí dejamos la grabación, a la que el famoso le agregó un post de agradecimiento a los que lo ayudaron y, al tiempo, indicó: “Así como es normal ir al médico cuando nos rompemos un hueso o cuando tenemos dolores físicos, es normal buscar ayuda profesional para atender nuestros problemas emocionales”.