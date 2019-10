green

Los progenitores del humorista —famoso por dar vida al gomelo Juanpis González— eran separados y él solía quedarse con su padre los fines de semana. Pero lo ocultaba donde estudiaba porque, en sus palabras: “En mi colegio, estrato 6, no estaba bien decir que mi papá vivía en el Centro [de Bogotá]”.

Tanto se esforzó el comediante en guardar las apariencias que, a sus 14 años, durante un tiempo se bajó de la ruta en la parada equivocada (la calle 76, en la casa de sus abuelos), hasta que lo descubrieron y su papá le dijo unas palabras sobre su colegio, que Alejandro comparte actualmente, se lee en la publicación.

“Siempre fingía subir hacia Rosales, pero cuando se iba el bus escolar me devolvía a coger un taxi rumbo al Centro, a la casa de mi papá. Un día tuve que contar la estupidez que estaba haciendo por pena, y él mismo me dijo que siempre estuvo en contra de que estudiara en ese colegio de clase alta, precisamente por eso, porque crean niños clasistas y bajo moldes impuestos por una sociedad hipócrita”, narró el humorista, y agregó:

“El Centro es una maravilla, yo lo descubrí estando más grande, cuando me echaron de este primer colegio, que lo único que hacía era crear personas clasistas que creen que lo más importante es el apellido, la clase, de quién eres hijo y dónde vives, cuando en realidad lo importante es el ser humano que eres, no lo que tienes”.

Sobre esa época, Riaño también confesó en la conversación que, aunque parte de su familia tenía buena capacidad económica, sus padres sí pasaban dificultades.

No obstante, él duró un tiempo comportándose como si de verdad fuera un gomelo del estilo de su personaje Juanpis —que Alejandro sabe que “es polémico”, pero con el que, por medio de la sátira y el sarcasmo, quiere “cambiar la mentalidad” de la gente, “mostrar lo que no debemos hacer como humanos” y “construir país”, añadió en la entrevista.

“Nunca he sido mala persona, pero sí fui un Juanpis en algún momento, por la manera de aparentar lo que no era, sabiendo que mi mamá estaba sin trabajo, que si mi papá no vendía esculturas no tendríamos cómo pagar nuestras cosas. En esa época vivíamos en el restaurante de mis abuelos, uno muy reconocido en el norte de la ciudad, allí convivimos con mis tíos que sí estaban muy bien”, aseguró el artista en el medio, y puntualizó:

“Me daban la ropa que heredaba de mis primos, y yo era el que no había viajado. De esa época conozco lo que se siente al tratar mal a otros, jurándose ‘el putas’, pero sabiendo que todo en la casa está mal”.

Lo dicho por Alejandro sobre este y otros asuntos su vida personal y profesional, como las amenazas que ha recibido por su papel de Juanpis, pueden leerse completas en la reciente edición impresa de Vea, de la que él es la portada.