Ambas celebridades hablaron de sus historias en los comentarios de la publicación de Instagram en la que Carolina se refirió a la pérdida de su segundo hijo.

“A mí me pasó lo mismo, también perdí un bebé de la misma manera, cuando fui a control el doctor me dijo que al niño no le latía el corazón. Me hicieron legrado y fue supertriste sentir eso”, rememoró Elizabeth.