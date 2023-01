En ‘Día a Día’ salen muchas cosas llamativas y graciosas, protagonizadas por los integrantes del equipo de trabajo e invitados. Pero detrás de cámaras también hay situaciones y episodios que, por más graciosos que sean, no se atreven a hacerlos al aire y solo los comparten en sus perfiles personales, como en este caso hizo Carolina Soto.

Ensayos de bailes, momentos de cantar, comidas y antojos, conversaciones ‘picantes’, entre otras muchas cosas, son las que los televidentes no pueden ver en sus televisores y sí en sus celulares. Y ahora llegaron a un punto que antes no se había visto, pero que causó mucha gracia, por lo que generó en los presentadores del programa matutino de Caracol Televisión.

Ruidos de los integrantes de ‘Día a Dia’ por la máquina de masajes de Iván Lalinde

Mientras preparaban el programa del pasado viernes 27 de enero de 2023, Iván Lalinde sacó un extraño aparato para dar masajes, que recientemente adquirió y que no había mostrado a sus compañeros. Pues decidió probarlo con varios de ellos y las reacciones llenaron la atención.

La primera fue Carolina Soto, que recibió el masaje de su compañero en la espalda y empezó a hacer ruidos que no pasaron inadvertidos entre los presentes en el estadio. “Desde hoy, eres mi favorito. Ay, qué delicia”, dijo la presentadora caleña para referirse al masajeador, aunque quienes no estaban mirando, se imaginaron algo muy diferente.

Entre ellos, Catalina Gómez no aguantó el comentario y preguntó: “¿Qué es eso, ‘Caro’ Soto? (Risas)”. Con algo de pena, pero explicando lo que estaba haciendo Lalinde, Soto explicó: “Ay, es el masaje… Terrible. Nos aguaron el momento del masaje”.

Pero parece que ‘Cata’ Gómez quedó con una imagen mental muy diferente, producida por lo que escuchó, por eso soltó un comentario desde el fondo:

“Me dio pena ajena”.

A pesar del confuso momento, Carolina Soto sigue recibiendo el masaje y dice, en el mismo tono: “¡Ay, qué delicia! ¿Qué hago? Me tiembla todo, qué delicia…”. Mientras Catalina Gómez dijo: “A mí no me gusta eso”. Sin embargo, la siguiente en la lista de los masajes era ella y dejó claro que no lo estaba disfrutando:

“Me estoy desbaratando (risas)… Es que a mí no me gusta”.

Después fue el turno de Juan Diego Vanegas y finalmente hubo intercambio de funciones, Vanegas tomó el masajeador e Iván Lalinde lo recibió. Y debido a su actividad en el gimnasio, terminó quejándose de la misma forma que sus compañeras.