Hijo del Espinal y adoptado por el Guamo, Bolívar, dio sus primeros pasos como artista desde muy joven, cuando todavía era un estudiante universitario, y desde allí afianzó su gusto y su pasión por hacer música.

(Lea también: Iván Calderón apareció luego de sufrir un infarto; ex de Paola Jara dejó emotivo mensaje)

Prada inició oficialmente su camino artístico con ‘Innovación Vallenata’, una agrupación artística conformada desde hace un poco más de 12 años, por 12 músicos, que dieron sus primeros pasos durante sus años universitarios, cuando fueron parte de la optativa de música de la Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de ese momento, y gracias a la buena recepción que obtuvieron por parte del público durante sus presentaciones, continuaron juntos su camino, pero esta vez como grupo independiente, bajo el nombre de ‘Innovación Vallenata’.

En este punto, Gustavo Prada, junto a su agrupación, han sido ganadores de los festivales vallenatos del Espinal donde han ocupado los primeros puestos, así mismo, han logrado el galardón de primer lugar en el festival Francisco el Hombre de Riohacha (2019) y actualmente suman numerosos premios y reconocimientos abonados a su trayectoria artística, pervivencia y éxito como conjunto vallenato.

En cuanto a su parte profesional y sus funciones como actual presidente del Concejo Municipal de Guamo, Prada asegura que sabe sobrellevar sus actividades y dedicarle el tiempo justo a cada ocupación, con la organización de su tiempo y espacio, sin descuidar las prioridades.

“Yo tengo tres facetas, mi parte profesional como abogado, mi función política como presidente de Concejo y en lo artístico como cantante vallenato, aunque se separar mis oficios laborales, considero que he logrado trabajar articuladamente con el derecho, la política y la música, porque el ser artista me ha ayudado a abrirme paso en la política para darme a conocer entre las personas y ser reconocido por mi talento”, afirmó.

El guamuno de corazón, afirma que la música es su mejor aliada en materia política ya que le brinda una cercanía y afinidad con la comunidad al contagiarlos de su alegría y sus buenas intenciones de contribuir a la sociedad, con ello, según reveló, es como logra atraer votantes y aliados para su campaña electoral.

“Para mí, la música funciona como mi herramienta política principal, por que a través de ella, yo puedo llegar a las personas en felicidad, es decir, llevarles alegría y positivismo, eso me ha servido mucho para tener una buena votación en el Guamo, incluso, gracias a la música, tuve un acercamiento para ser precandidato a la Alcaldía del municipio”, expresó.

Entre los trabajos discográficos de la agrupación, Prada, desde ‘Innovación Vallenata’, ha logrado contribuir en el ámbito cultural y artístico de la región, al ser la primera agrupación vallenata del departamento que ha logrado posicionarse entre los primeros puestos de las plataformas digitales de música a nivel nacional, con sus dos producciones propias, la primera se llamó ‘Innovación para el pueblo’, un lanzamiento que gracias a su éxito, les permitió ocupar el primer lugar de una de las versiones del concurso del festival Francisco el Hombre, y su último sencillo titulado ‘Combo Completo’.

(Vea también: Ilustre abogada asume caso de colombiana con cáncer en EE. UU.: “Vamos a luchar juntos”)

“En lo que va de este año, ya hemos tenido la oportunidad de cantar en el escenario con diferentes artistas nacionales, recientemente, compartí escenario como vocalista con Omar Geles y con Rolando Ochoa, algo que nos tiene contentos y que nos abre muchas puertas hacia el público nacional” puntualizó.

Este año, el concejal enfrentará uno de sus periodos más decisivos desde sus dos actividades profesionales ya que en el ámbito político deberá dedicarse de lleno a la campaña del Concejo y con ello, espera obtener una de las mejores votaciones para aspirar a la Alcaldía del Guamo.

Lee También

Mientras que por la parte artística, se avecina un importante proyecto para la agrupación junto al cantante de música popular Darío Darío, con quien Prada planea realizar un cover vallenato del sencillo ‘Ni me va ni me viene’, que será grabada en Valledupar en el estudio de grabación de Nemecio Gómez, (ex bajista de Silvestre Dangond).