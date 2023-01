En días pasados se conoció que el compositor y productor vallenato Iván Calderón se encontraba en delicado estado de salud luego de haber sufrido un infarto mientras conducía.

Desde entonces, el artista no había aparecido en redes sociales, pero este viernes 13 de enero el ex de Paola Jara publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en donde agradeció a todas las personas que han estado pendiente de su salud.

“Quiero dar las gracias a todos los que me tienen en sus oraciones, #siganorando #Diosestaescuchando. He podido sentir el amor, el cariño, el aprecio de familia, amigos, colegas, seguidores y la industria en general”, escribió en su red social. De la misma manera, aprovechó para pedir perdón y perdonar. “Quiero pedir perdón a todos los que he ofendido consiente e inconscientemente, y a la vez perdono desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me han lastimado. Vivan un día a la vez desde el amor, la paz, la tranquilidad y sobre todo con Dios en el corazón. Muchas gracias”.