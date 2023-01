“Memiiito, el mayor de todos, Memiiito, el mayor de todos… ¡mi pana!”. Estas palabras, acompañadas de un fuerte abrazo y un beso en la frente hacia el cajero del grupo, fue uno de los momentos más emotivos en la despedida temporal de los escenarios de Silvestre Dangond.

El destinatario de aquel gesto fue Adelmo ‘Memo’ Granados, quien ha acompañado la carrera del artista urumitero por más de 18 años.

En diálogo con EL PILÓN, ‘Memo’ habló acerca del receso que el cantante anunció y reveló lo que hará a partir de ahora.

En principio, a Granados le parece “normal” que un artista de la talla de Silvestre decida tomarse un descanso.

“Para nosotros es algo normal, eso no es nuevo. Porque nosotros llevamos una vida agitada, viajes acá en Colombia, en el exterior… el cuerpo se agota. Él tomó esa decisión de hacer ese receso y no decir cuándo va a regresar. Nosotros hace rato sabíamos eso. Nos comentó que si alguien nos llamaba podíamos hacer parte de ese grupo y cuando él regresara volveríamos a la agrupación”, explicó ‘Memo’.

En su caso personal, el cajero tres veces rey de reyes y cinco veces rey vallenato adelantó que se tomará un descanso y hasta se aventuró, entre risas, a barajar opciones. “Me tomaré un descanso después pensaré qué puedo hacer… así sea una venta de queso que eso es lo que está bueno ahora”, dijo ‘Memo’ en charla telefónica con este medio.

Aseguró Granados que a pesar que Silvestre les dio vía libre para trabajar con otras agrupaciones también les manifestó que iba a permanecer “en contacto” con cada uno de sus músicos.

Sobre el gesto que quedó inmortalizado y viralizado en las redes sociales, en el cual recibe un abrazo afectuoso del artista, ‘Memo’ afirmó que el cantante “siempre ha sido muy cariñoso” con ellos. “El tiempo lo dice todo, 18 años andando con él, no he tenido ninguna queja, siempre ha sido muy cariñoso con todos nosotros”, apuntó.

A la vez, aclaró que este receso en los escenarios no significa el fin de la agrupación de Silvestre Dangond. “Esto no se acaba. Es un receso, él necesita descansar, para él fue un año muy agitado, grabando novela, necesita darle calor a la familia”, dijo.

“A veces me doy cuenta, cuando llega uno a los conciertos y ve la cola dando la vuelta, ahí es donde se da uno cuenta que anda con un grande, al ver la cantidad de gente que entra al concierto”, resalta ‘Memo’ que no deja de destacar al cantante guajiro.

‘Memo’ Granados es uno de los más experimentados de los músicos que acompañan a Silvestre Dangond. Proveniente de una dinastía de acordeoneros, Granados tiene una amplia trayectoria como cajero de Hugo Carlos Granados y Javier Vega, Farid Ortiz, Cocha Molina, Beto Villa, Jorge Oñate con Álvaro López, Fabián Corrales, además de los 18 años al lado de Silvestre.

Nacido en Mariangola, llegó a Valledupar a la edad de 13 años, pero a los 7 empezó a tocar la caja. Fue rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata con 10 años y a partir de allí forjó una carrera en festivales en los cuales suma ya 10 títulos.

Aunque en su casa abundaba el acordeón -es hermano de Ovidio y Almes Granados- se decantó por el instrumento que “hacía más bulla”. “Tranquilamente pude ser acordeonero porque acordeón era lo que había en la casa”, recalca.

‘Memo’ es un enamorado de la caja y la describe como su “segunda mujer”. “Lástima que la maltrate tanto. Pero si no la maltrato no gano nada… no es cualquiera el que toca caja”, afirma.

Precisamente por ese amor es que ve difícil dejar las manos quietas. “El talento que Dios me dio para poder tocar ese instrumento. Que el que esté al frente me diga ‘usted toca bonito’, es lo más bonito de tocar la caja”, señala ‘Memo’.

Y remató diciendo: “El que esté este receso no quiere decir que las manos van a descansar”.

Despedida de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond se despidió temporalmente de los escenarios en medio de un escenario abarrotado, la madrugada del lunes festivo, en el municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba.

“Qué les puedo decir… ya lo he dicho todo. Independientemente de las circunstancias les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes”, dijo Dangond dirigiéndose a sus músicos.

En el municipio cordobés, el guajiro de 42 años dedicó su discurso en tarima a cada uno de los integrantes de su agrupación. “Son unas gracias sin esperar nada a cambio, porque cada uno es libre de hacer lo quiera hacer. Lo que una vez lo dije interno, ahora lo digo público. Para que no existan ataduras ni mentiras. Espero que cuando yo decida volver estemos juntos, si no, yo entenderé”, señaló.

Y les agradeció diciendo: “Ustedes me han acompañado en las buenas, en las malas, en las regulares, en las biches, en las maduras, pero siempre han estado ahí”.

