Siguiendo con el legado de su padre Omar Geles, el cantautor Daniel Geles lanzó un nuevo disco en vivo ‘Continuando la historia’, en el que incluyó siete canciones: dos de su autoría y cinco del fallecido compositor y ‘rey vallenato’ 1989.

En entrevista con El Pilón, medio aliado de Pulzo, el joven agradeció a las personas que lo han apoyado con su carrera musical y el respaldo que ha recibido tras la muerte de su papá, el pasado 21 de mayo en Valledupar. Se refirió a sus proyectos futuros y al talento innato en la música, el cual descubrió cuando tenía 3 años tocando el acordeón. Daniel es considerado ‘el heredero’ de la familia Geles.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con el DVD ‘Continuando la historia’?

Quiero que todo el mundo escuche este DVD que hicimos con todo el cariño. Estamos presentando siete temas: 5 de la autoría de mi papá y 2 de mi autoría, espero que lo escuchen y se lo disfruten.

Incluimos las canciones ‘Los caminos de la vida’, donde le hice un homenaje a mi abuelita, la ‘Vieja Hilda’; ‘Por querer olvidarte’, ‘Duele’, ‘Historia’, ‘Cuando casi te olvidaba’; ‘Caricias nuevas’ y ‘Me voy a reír’, estas dos canciones son de mi autoría y la última fue la primera canción que me grabaron, me la grabó ‘Churo’ Díaz.

Me siento agradecido por los mensajes de aliento y sé que este es el inicio de una carrera muy bonita. Sé que voy a seguir contando con el cariño de todos ustedes, aquí me tienen y les voy a dar muchísima música, así como mi papá lo hubiese querido. Estamos preparados para afrontar lo que venga.

¿Cuál es la canción más importante del álbum o la que le recuerde un momento especial?

Sin lugar a dudas sería ‘Los caminos de la vida’ porque es la historia de vida de mi padre, de lo que tuvo que pasar para llegar a ser quien fue y refleja lo que mi abuelita tuvo que vivir para poder sacar a su familia adelante.

La primera canción que le grabaron fue ‘Me voy a reír’. ¿En qué se inspira para escribir canciones?

Esa canción la escribí cuando tenía 15 años porque en ese momento estaba saliendo con una muchacha y cuando uno está en esa edad, cree muchas cosas, que esa va a ser la persona con la que uno va a estar toda la vida y obviamente no fue así. De esa decepción nació esta canción. Estoy agradecido con ‘Churo’ por la oportunidad que me brindó.

¿De qué manera influyó su padre Omar Geles para seguir sus pasos en la música?

Incursioné en la música siendo apenas un niño de 3 años. Recuerdo que una tía me compraba los DVD de esa época y me los ponía en el televisor, yo tenía una silla pequeñita, me sentaba a tocar acordeón y lo que escuchaba lo tocaba. Mi papá no sabía que yo tocaba acordeón hasta que un día se enteró y a partir de ahí eso nos unió más. Estuve con él todo el tiempo, él se sentía muy orgulloso de mí y me alegra haberlo hecho sentir así.

¿Cómo maneja la presión de ser el heredero musical de Omar Geles?

Yo estoy muy tranquilo porque he contado con el apoyo de todos los seguidores que mi papá dejó, he contado con el apoyo de mi familia y me siento tranquilo porque él me dijo que estuviera tranquilo, que hiciera lo que tuviera en mi corazón y que después de que hiciera las cosas con pasión, todo iba a dar resultados.

¿Además de su papá, hay algún artista que lo haya influenciado en la música vallenata?

Mis tíos son compositores. Soy sobrino de ‘Tico’ Mercado, que para mí es uno de los mejores compositores. Es el mismo caso de mi tío Wilfran Castillo y el maestro Fabián Corrales, me han apoyado mucho.

¿Cuáles son sus proyectos a largo plazo en la música y cuál es su factor diferencial?

Quiero seguir componiendo, quiero seguir interpretando canciones para llevar alegrías a todos y hacer música con pasión, que eso fue lo que mi papá me enseñó a hacer.

¿Qué diría su papá al ver tu primer DVD?

Estoy seguro que él estaría muy orgulloso de todo lo que estoy haciendo porque apenas es el comienzo de una carrera, sé que me va a ir excelente en el nombre de Dios, y sé que él sería la persona más feliz con todo esto que está pasando.

En redes sociales lo comparan con Martín Elías Díaz Jr. …

Las comparaciones buenas y malas siento que no se deberían hacer. Cada quien tiene su estilo y a ‘Martincito’ le va a ir excelente porque está haciendo las cosas con mucha pasión y eso se verá reflejado en un tiempo no muy lejano.

Un momento con su padre que le genere una sonrisa…

Tengo muchas anécdotas con mi papá, pero puedo decir las veces que yo le mostraba las canciones y cuando toqué el acordeón por primera vez.

Él no vivía conmigo y no sabía que ya tocaba acordeón, sino hasta un día que íbamos al estudio de grabación, que hoy es de Rolando Ochoa y en ese entonces era de él, que él tenía un acordeón en la parte de atrás del carro y apenas la vi me pasé y empecé a tocar el pase del ‘¡Ay! Amor, amor, de mi alma’. Él escuchó y enseguida me miró y me dijo que tocara de nuevo, esa fue la emoción más grande para él.

