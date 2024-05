Wilfran Castillo ha sido el compositor de importantes piexas sonoras nacionalmente conocidas como ‘Hoja en blanco’, ‘Que no me faltes tú’, ‘Si tu amor no vuelve’, ‘ Quiero saber de tí’, entre otras.

(Vea también: Ómar Geles y su vínculo familiar con Wilfran Castillo, el de la canción que le encanta a Messi)

Si bien, la composición es clave para que una canción se convierta en un éxito, las sumas de dinero que Castillo está cobrando por algo de su trabajo se volvieron una polémica entre los intérpretes y los usuarios de internet.

Olímpica Stereo entrevistó a Castillo, quien, de hecho, tuvo un problema con Yina Calderón por derechos de autor. En el espacio, Wilfran habló sin tapujo y justificó el porqué cobra tanto dinero:

“Eso depende de la categoría del artista. Yo jamás le cobraría a Silvestre Dangond, a Jorge Celedón, a Felipe Peláez. Ya la música se volvió un negocio y hay proyectos financieros, hay fondos invirtiendo en el negocio de la música y cuando hay proyectos nuevos, los intérpretes se acercan a los compositores famosos. Yo nunca he cobrado por una canción, pero si un artista me pregunta cuanto cobro por una canción, yo le cobró 100’000.000 de pesos o le cobro 80, dependiendo del grado de inversión que sepa que tenga”, empezó diciendo el músico.

(Vea también: Reconocido compositor de vallenato reveló cuál fue canción que lo inspiró a escribir)

“Si canta muy bien, yo no le cobraría. Por ejemplo, yo a Álex Martínez le pagaría para que me grabe canciones, pero hay otros artistas que no representan una garantía para el autor, entonces hay que cobrarle 70 o más”, terminó por decir Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olímpica Stereo 105.9 Bogota (@olimpicasemetio)

Muchos seguidores del artista se pronunciaron en redes sociales y apoyaron la posición de él, asegurando que tenía que cobrar por su talento.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.