En la instantánea, que lleva más de 60.000 ‘likes’, Fanny aparece con una taza de café y vestida con una camiseta blanca de la banda británica The Rolling Stones, aunque una esquina está anudada y, sin duda, esto le da un toque más ‘sexy’.

Asimismo, lo que llamó la atención de sus seguidores fueron los cacheteros transparentes, de color negro, que usó Fanny Lu en la fotografía, y que dejan mucho a la imaginación, porque en la parte de atrás la tela alcanza a cubrir las nalgas de la cantante.

“Los saludo desde mi casa, disfrutando el saber que no contagio ni me contagian, que aporto al bien común, me cuido, cuido a mi familia y ayudo a cuidar a los demás, ayudo a que se contenga una pandemia, que llegó con tanta agresividad para ponernos un alto en el camino y alertarnos, regalarnos paciencia, generosidad y calma”, escribió en la postal.

Además, aceptó que sin importar que somos una especie “vulnerable”, “podemos ser fuertes cuando nos lo proponemos”.

Y agregó: “Encontremos la calma y que estar en casa en estos días sea un reencuentro con nosotros mismos y con nuestra familia. ❤️❤️❤️ ¡Disfrutémoslo sabiendo que es por nuestro bien, un bien común!”.

