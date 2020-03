“Estabas y te veías muy buena en la serie de Pablo Escobar, el patrón… Te ves muy desnutrida… te falta carnita… ya no se te ven esas caderas tan buenas que tenías”, le escribió el desconocido, desde una cuenta pública con apenas 19 seguidores y dos publicaciones.

Sin importar los detalles dudosos sobre la cuenta, la famosa decidió responderle al usuario de una forma respetuosa, pero contundente con un parte sobre su salud.

“Bueno, mi amor… Para tu tranquilidad no estoy desnutrida, gozo de buena salud, del peso ideal para mi estatura, y además me amo tanto en talla 6, como me amé en talla 10, 12, 14…”, contestó.