Debemos ser muy agradecidos en la vida con la vida y con todo lo que nos ha dado, Dios es el que nos presta la dicha por un ratico o por muchos años, en mi caso me ha permitido tener muchas madres incluyendo a mi madrina! Pero la que hoy se me fue es lo más bello que he tenido, no me trajo al mundo pero me adoptó y me crió con el amor que ninguna otra me ha dado a pesar del cariño que he recibido de todas en mención, hoy se me va una persona especial, ella mi madre, ella la que sufría pero sonreía para disimular, pero cuando sonreía sin sufrir compartía la felicidad con todos, yo que un día tomé un rumbo hacia la aventura de cantar y recorrer el mundo y aunque me alejé por tiempos nunca dejé de recodarla y llevarla en mi pecho, ella mi madre mi verdadera madre, hoy no diré te llamaste por qué aunque no estés aquí.sigues viva y tu nombre es ✨MARIA ELENA JIMENEZ BALCÁZAR✨ y así será siempre madre mía, gracias madre mía por todo y si crees que faltó algo por darnos. No es cierto, ve con Dios y cuidamos desde el cielo, estamos agradecidos todos los que te tuvimos durante casi 90 años, ve con Dios madre mía, te vamos a extrañar, gracias a todos los que me han escrito, a quienes me han llamado y a quienes lo han intentado pero no han podido, gracias por sus mensajes de fortaleza, gracias, y por favor, entiendan algo, a este tipo de publicaciones no se les da ME GUSTA, solo sé escríben comentarios positivos o no se escribe nada, gracias, los quiero mucho, gracias 😢🙏😢