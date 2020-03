green

Durante la más reciente emisión del ‘reality’ de Caracol Televisión se presentó Guita, una cantante de Barrancabermeja que interpretó la salsa ‘Y hubo alguien’, que ha pasado por voces como la de Marc Anthony y Sylvia Pantoja.

Lo que transmitió la artista en escena fue tan intenso que Greeicy Rendón, jurado del programa, dijo:

“Increíble. Tengo que confesar algo: ‘Estaba que me paraba a bailar, pero es que hoy me pusieron como un culivestido. No me pude parar a bailar porque estoy como cuidando la visión’“.

Pese a la negativa de Rendón, el público pidió a gritos que mostrara algunos de sus pasos y empezó a sonar la pista de la canción, situación que la forzó a salir a escena y mostrar una de sus más destacadas habilidades.

Al estar sobre el escenario, se hizo evidente que el vestido de Greeicy sí era muy corto, por lo que terminó mostrando más de la cuenta, aunque no queda claro si lo llevaba debajo era su ropa interior o un ‘short’ pequeño.

Este es el video, que fue compartido por una usuaria de Twitter, quien además aseguró que la cantante “le anula la heterosexualidad”: