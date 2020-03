View this post on Instagram

En @noticiasrcn nos vestimos de blanco como mensaje de calma, tranquilidad y compromiso con el momento que se vive en el país y en el mundo por cuenta del #coronavirus. Todos a protegernos, a permanecer en nuestras casas, a lavarnos las manos, a usar tapabocas y a seguir las medidas que se adopten porque si yo me protejo…te protejo. @jessdelapena @sandrabohorquez @nanoluifer @pilarcastano