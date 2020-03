green

Lo del enamoramiento lo descubrió Sandra al leer unos chats de Jessi con un músico y la mamá, y decidió confrontarlo a él, al exnovio de Paola Jara, el productor Iván Calderón, y a esta cantante, contó en ‘Lo sé todo’, reconociendo que estuvo llevada por la rabia.

Sobre la última conversación, Sandra dijo: “Le escribí a Paola, diciéndole que cómo iban a dañar mi hogar. Le envié varias fotos, porque yo consideraba que mi hogar era un hogar bonito”.

Por eso, en el programa le preguntaron si la cantante le había respondido, y la ex de Jessi agregó: “Esa noche [Paola] no me contestó, y al día siguiente me dijo: ‘Yo con su marido no tengo nada’”.

Ni Jessi ni Paola se han referido oficialmente a las declaraciones de la exesposa de él en el formato de Canal 1 y es probable que, por ahora, guarden silencio y sigan disfrutando de las miles de su amor, que habría comenzado luego de que el cantante se separó, pese a que desde antes él se habría enamorado de su colega.

Sin embargo, antes de esto los cantantes sí dieron algunas entrevistas sobre su relación y, por ejemplo, en ‘Día a día’ Paola reiteró que la gente hablaba sin conocer cómo empezó todo: “Me han juzgado y ni saben cómo fueron las cosas”.