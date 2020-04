La reunión, que no se sabe si al fin se realizó, tenía como fecha el tres de abril en el barrio Los Rosales, de acuerdo con uno de los trinos de la famosa.

“Me querían contratar para cantar en una fiesta […] traté de indagar quién era (porque me parecía increíble que en plena #cuarentena quisieran contratarme), pero fueron muy discretos. […] Me ofrecían mucho dinero por saltarme la norma, exponer mi salud y olvidarme que no es momento de pensar en individual si no en colectivo”, agregó la artista.