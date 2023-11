La banda conformada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino, llega a Medellín en un única fecha en Colombia el próximo 26 de mayo de 2024, en medio de la gira de aniversario de las dos mayores joyas de su discografía: Turn On The Bright Light (2002) y Antics (2004).

Sencillos como “Evil”, “Slow Hands”, “C’mere”, “Obstacle 1”, “Say Hello to the Angels” y más, son parte del repertorio que puso en la cima a Interpol. En este reencuentro desde la capital de la montaña, reviviremos aquellos años dorados de la escena indie neoyorquina de mediados de los 2000, donde Interpol escribió su propio capítulo con el sueño de llevar el post punk a toda una nueva generación.

La banda volverá al país, tras su presentación en el 2019 junto a Franz Ferdinand en Bogotá, para su primer concierto entre los árboles en una cita imperdible para todos aquellos fieles del carisma y la crudeza de la voz de Banks, las punzantes y envolventes guitarras de Kessler, y las potentes y enérgicas baterías de Fogarino.

Este show único será en el Orquideorama de Medellín y las entradas estarán disponibles desde el 16 de noviembre a través de eticket.co

