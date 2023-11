En entrevista con la revista ¡Hola!, Shakira habló sobre su vida musical y todo lo que ha logrado en los últimos años. Cabe recordar que la colombiana tiene varias canciones que han sido tendencia mundial, como TQG con Karol G, Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con Bizarrap y Monotonía con Ozuna.

Shakira explicó, para este medio, que está muy feliz de hacer un nuevo álbum y agradece el cariño de todas las personas que han escuchado sus canciones. “Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal” dijo la cantante, quien ganó exótico concurso de belleza cuando tenía 17 años; pocos lo recuerdan.

(Lea también: Apuntan a mensajes de Gerard Piqué a Shakira que, dicen, amenazarían amor con Clara Chía)

Estará en varias ciudades

En medio de ese agradecimiento, anunció una gira mundial para 2024. “Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo y, luego, vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”.

Aunque la artista, quien regresa a España, después de 8 meses de haberse mudado de Barcelona, no ha dado más detalles, se espera que Colombia esté en la lista de países. Algunas ciudades que podría visitar serían Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras.

La cantante ha conquistado los corazones de más de tres generaciones, desde su juventud ha sacado ‘hits’ y ahora todos están a la expectativa de su nueva música y de esta gira de conciertos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.