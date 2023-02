Desde el anuncio del concierto de Rebelde en Colombia, los fans han esperado ansiosamente para poder comprar las boletas que salieron hoy en preventa hacia las diez de la mañana y asistir al concierto del próximo 3 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín.

(Lea también: RBD da nuevo bombazo en Colombia y tendrá segunda fecha: “Totalmente confirmado”)

Sin embargo, los fanáticos de esta agrupación se han quejado mediante Twitter porque no han logrado ingresar a la página y conseguir los boletos.

Incluso, hay usuarios que dicen que los boletos del concierto ya estaban vendidos antes de que se abriera la preventa, ya que al momento de intentar comprarlos les aparece “agotado”.

Las boletas de rebelde estaban vendidas desde antes del espectáculo. No debería ni sorprenderme, pero si me arde. Así es todo en Colombia. Esta foto la tomé a las 9 am cuando pude entrar y oriental baja ya estaba “agotado” y no me dejaba seleccionar ninguna de las zonas. @eticket pic.twitter.com/Lm2VwgKJZB

— KILLER QUEEN 🪬💥 🪬 (@IAmMissFergie) February 15, 2023