¿Cuántos años tiene Anahí?

La actriz nació el 14 de mayo de 1983 en Ciudad de México. Actualmente tiene 39 años. La hija de Enrique Puente y Marichelo Portilla inició en el mundo del espectáculo cuando tenía dos años, en el programa Chiquilladas de Televisa, donde pudo demostrar su talento para la actuación.

También, fue la imagen publicitaria de la gaseosa Pepsi Cola. En 1989, cuando tenía 6 años, participó en la película ‘Había una vez una estrella’ y luego en ‘Nacidos para morir’.

En 1992 grabó su primer álbum discográfico incursionando en el género pop y que llevó por título Anahí. En 1995 hizo parte de la telenovela Alondra, que la llevó a un nivel más alto de reconocimiento en su país. Entre otras producciones de las que hizo parte se encuentran las telenovelas Tú y yo, Mi pequeña traviesa, Vivo por Elena, Gotita de amor, Primer amor a 1000 x hora, Clase 406, y, sin duda, el personaje más recordado fue el de Mía Colucci, en Rebelde. En su faceta como cantante, también lanzó otros discos titulados ¿Hoy es mañana?, Anclado en mi corazón, Baby blue, entre otros.

En el 2004, a raíz del éxito de Rebelde, nació la banda RBD, que consiguió vender más de 10 millones de discos en el mundo y con el que logró cosechar grandes éxitos.

¿Por qué Anahí dejó de cantar?

En el 2008, la agrupación mexicana anunció su separación, peor un año después, Anahí regresó a la música nuevamente como solista. Sin embargo, el último concierto que brindó la mexicana fue el 24 de abril del 2011, durante su gira Mi Delirio Tour que realizó por varios países de América y Europa. Luego se casó, tuvo hijos, y prefirió alejarse de los escenarios durante un tiempo.

El año pasado, la artista volvió a cantar en vivo junto a Karol G, viviendo un momento muy emocionante. A través de sus redes sociales, la artista reveló la verdadera razón por la cual tomó había dado un paso al costado. “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos. Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”.

¿Quién es el esposo de Anahí y cuántos hijos tiene?

En el 2012, Anahí conoció a Manuel Velasco Coello, exgobernador del Estado de Chiapas. Dos años después, anunciaron su compromiso y luego, en abril del 2015, la actriz y el político contrajeron matrimonio en San Cristóbal de Las Casas.

Fruto de su amor, han nacido dos hijos, Manuel, quien nació el 17 de enero del 2017 y Emiliano, del 2 de febrero del 2020. El mayor ya tiene 6 años y el menor está próximo a cumplir 3.