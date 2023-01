A través de las redes sociales, los fanáticos de la banda que salió de la serie juvenil mexicana celebraron con el anuncio de la gira de regreso de la banda RBD.

Aunque Alfonso Herrera decidió no estar con sus excompañeros en el escenario, eso no bajó los ánimos de los fanáticos que se pelean por conseguir una boleta para asistir a uno de sus conciertos en Brasil, México y Estados Unidos.

La fiebre de RBD llegó hasta las universidades y el protagonista de esta historia que se hizo viral es un profesor que se no se compadeció de su alumna que incumplió con uno de sus trabajos, con tal de encontrar una boleta para el concierto de la banda.

Profesor regañó a alumna por ir a buscar boletas para concierto de RBD

A través de TikTok, el maestro identificado como Armando Saldivar, de una universidad privada de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (México), expuso ante la cámara el caso de una joven, quien faltó a su clase por ir a conseguir boletos para el concierto de esa banda en Monterrey.

Fue el mismo docente quien compartió en su cuenta de TikTok el video en el que regaña a su estudiante:

@armando_2705 Antes de tirarme hate, que es muy bien recibido 😅 escuchen el motivo por el cual Asalia quería quería que le justificara su falta y su actividad 😒🧑‍🏫 ¿debería hacerlo? ♬ sonido original – ARMANDO SALDIVAR

El docente pide a una alumna de nombre Asalia, que lo escuche y ponga atención sobre cuál es su obligación como estudiante. En un momento, el profesor cuestiona a su estudiante sobre si ella creía que él le iba a aceptar la tarea, a lo que la joven respondió que sí. De inmediato, el educador se puso en modo defensivo y le dijo: “¡Entonces, tienes falta!”

Asalia intentó persuadir al profesor Saldivar explicándole que había una justificación por la que había incumplido con su labor de estudiante y era que había ido a conseguir boletos para el concierto de RBD y que, además, había aparecido en televisión.

El profesor no aceptó esa excusa por parte de la estudiante y le dio una respuesta categórica, con la que acabó con cualquier esperanza de recibirle el trabajo: “Saliste en la tele y ¿a mí qué? ¡No, mi amor. Usted aquí no viene a hacer lo que se le pega su gana, ¡Oyó!”