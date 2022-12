En 2011 fue la primera vez que salió en esta serie que impactó a muchísimos colombianos. Aunque la segunda parte de ‘El man es Germán’ no tuvo el mismo éxito, ‘Bulto’e sal’ sigue estando vigente.

Javier Peraza se ha encargado de eso porque por con oficio de actor sigue dando vueltas por Colombia protagonizando este personaje que poco hablaba, pero que siempre provocó emociones en los televidentes.

En un video publicado recientemente, el actor contó detalles de las grabaciones con Santiago Alarcón y los demás profesionales que hicieron parte de esta serie que se emitía por el Canal RCN.

Así como le pasó a Santiago Alarcón, quien aún conserva algunos gestos y adagios que decía de su personaje de Germán, Peraza también tiene algunos rasgos que hacía en las grabaciones.

Aunque no siguió trabajando de con el actor principal, como sí lo hace Rafael Zea —que contó unos problemas con el alcohol—, Javier Peraza le sigue sacando provecho a ese momento que tuvo para darse a conocer a nivel nacional e internacional.

Otro de los personajes recordados de esta serie es ‘Frito’, que era interpretado por Santiago Reyes. Él sí sigue vinculado a la televisión, pero en su vida personal ha tenido unas historias amorosas que él mismo ha querido revelar.

Qué hace actualmente actor que hace de ‘Bulto’e sal’, en ‘El man es Germán‘

Él no volvió a aparecer en televisión desde que estuvo en la segunda parte de esta serie, pero sigue interpretando al personaje que le permitió salir en la pantalla chica.

“Yo sigo actualmente aprovechando el personaje con obras sociales y, a veces, en eventos pagos. No me estoy llenando de plata. Lo hago porque me nace porque, sin querer queriendo, pedí algo a la vida, y es ser reconocido. Como me gusta el circo y el clown, pues quiero que ‘Bulto’e sal’ sea el payaso reconocido a nivel nacional e internacional”, contó Javier Peraza.

En sus redes sociales tiene algunas imágenes de lo que hace actualmente. Estas son algunos de los videos que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manos Clown Oficial (@manosclown)