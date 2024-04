Con la celebración de Coachella, uno de los más importantes a nivel mundial, se va bajando el telón de la primera oleada de festivales musicales del año, en la que varios de los artistas con mayor reconocimiento han estado presentes.

(Vea también: Colombiano hizo diseño para bajista de Blink-182, banda que se presentará en FEP 2024)

Tal y como pasó con festivales como el Estéreo Picnic (Bogotá), Lollapalooza (Argentina, Chile y Brasil) y Asunciónico (Paraguay), los amantes de la música en Estados Unidos vibrarán con las actuaciones de artistas de talla internacional durante dos fines de semana consecutivos.

Uno de los cantantes que estarán en la versión 2024 de Coachella, que se llevará a cabo los fines de semana del 12, 13, 14 y el 19, 20 y 21 de abril, es el reguetonero J Balvin, quien regresa a los escenarios para protagonizar una presentación especial en la que se espera que interprete sus más grandes éxitos.

Sus fans pueden seguir desde cualquier lugar de Colombia de manera gratuita.

El festival dispuso de una transmisión gratuita a través de su canal oficial de YouTube, en la que los televidentes podrán elegir entre los 4 escenarios principales para ver a sus artistas favoritos. La señal estará habilitada desde este viernes 12 de abril, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

También, podrán disfrutar de una experiencia novedosa que fue bautizada como YouTube Shopping de Coachella, en la que los fans podrán adquirir adquirir artículos personalizados de J Balvin y más artistas del ‘headline’, mediante un botón de comprar.

Lee También

El reguetonero paisa actuará los próximos domingos 14 y 21 de abril, y saltará al escenario a las 10:20 p. m., hora de Colombia.

Si bien los ‘headliners’ son Lana del Rey, Peso Pluma, Tyler, The Creator, Blur, Doja Cat y J Balvin, tal vez uno de los actos más esperados por los fanáticos es el regreso de la banda estadounidense No Doubt, con la cantante Gwen Stefani al mando.

D.A.N.C.E

Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/19 at 11am PT. pic.twitter.com/DlApQGXnBb

— Coachella (@coachella) January 17, 2024