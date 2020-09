View this post on Instagram

Juana Valentina, la hermana de James Rodríguez, se realizó una lipo marcación con el mismo cirujano que le reconstruyó la cola a Yina Calderón 🤩 Además, aprovechó su estadía en Medellín para visitar a su sobrina Salomé. Asimismo, le colocó fin a los rumores de que tiene una mala relación con Daniela Ospina, pues compartieron en familia 💕 ¿Qué tal vieron los resultado?🤔