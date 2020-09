View this post on Instagram

Juana Valentina, la hermana de James Rodríguez, les aclaró a sus seguidores que no se ha realizado ningún aumento en su mentón 🤯 Asimismo, reveló cuando empezó a notar los resultado de su bichectomía 😊 Juana también aprovechó la interacción para hablar de cómo ha logrado superar su anorexia 😱