“¿Le gustan los hombres con tatuajes?”, le escribió el exparticipante del ‘Desafío’ a la artista, quien aprovechó para etiquetarlo en la historia y le pasó la duda a su progenitora, quien no tardó mucho en responder.

Vibiana, que se encontraba cerca de Claudia Serrato, mánager de la actriz, dijo:”Sí, le gustan, pero no tú”, y Lina añadió entre carcajadas: “Pero no tú, exacto”, dejando claro así que el atleta no le llama la atención.

Cabe recordar que desde que Mateo Carvajal terminó su relación con Melina Ramírez, lo han relacionado con varios mujeres; incluso, hace algunos meses sus fans sugirieron que terminaría saliendo con Jessica Cediel.

En el caso de Tejeiro, en mayo de 2020 compartió un en vivo en el que dijo que volvió a terminar con Andy Rivera, pues le habían dado una última oportunidad a su historia de amor, pero la presión social fue demasiado fuerte.

Este es el video, que antes de que desapareciera del perfil de la artista fue replicado por una cuenta de chismes: