green

En una de sus respuestas, sobre si opina que “la marihuana afecta la iluminación”, la también modelo antioqueña reconoció que las drogas químicas sí “afectan la glándula pineal y tu aura”, pero la mencionada hierba no, pues, para ella, “viene de la tierrita, [es] orgánica, natural”.

Esta no es la primera vez que ella se refiere al cannabis (en el pasado tuvo que aclarar si dijo o no que la marihuana daba celulitis), pero aparte de esa contestación en el juego de Instagram no habló más al respecto, pues continuó fue dando respuestas a otros temas a los que no se refiere todo el tiempo, entre ellos, si se ha desdoblado, y confesó que “muchas veces”, pero esa sensación le “causa terror”.

“Nunca lo permito y lucho por volver de inmediato… No me gusta la idea de estar en un astral bajo. Nada bueno hay allí”, añadió.

Una sensación contraria se evidenció en la paisa cuando le preguntaron por la muerte, en cuya contestación señaló que, incluso, cree en la reencarnación. “Siempre tenemos esa opción de volver a la Tierra o de seguir avanzando en planos superiores”, manifestó.

Esas respuestas de la famosa aparecieron en sus historias de Instagram y en el siguiente video se recopilan las mencionadas más un par en las que se refirió a su aura, la energía, y a que sí cree en los extraterrestres.