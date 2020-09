La también cantante no dio el nombre de la otra mujer con la que tenía la misma pareja, pero cuando estaba relatando su historia el programa mostró la foto de ‘Mafe’ Romero, quien fue presentadora de ‘La movida’ de RCN.

Jery aseguró en el espacio de Canal 1 que se dio cuenta de que el hombre con el que estaba empezando a salir tenía otra pareja, porque varias allegadas le mostraron capturas de pantalla de publicaciones de él con otra mujer que, según ‘Lo sé todo’, era ‘Mafe’, que no se ha pronunciado al respecto.

Y aunque al comienzo la actriz que dio vida a María en ‘Los Reyes’ se refirió al infiel como su novio, sin dar el nombre, luego aclaró que en realidad estaban hasta ahora “iniciando”.

No obstante, la famosa también dijo que ha sido el único amor que ha mostrado en sus redes sociales. En ese punto, la artista además aseveró que el infiel ya no está ni con ella, ni con la otra famosa.

“Cometí el error de subirlo a las redes, y ese personaje como que quería fama, y la otra muchacha también cayó en ese cuento, y ya la dejó también. Es el único hombre que he mostrado en redes sociales y me hizo eso; entonces, dije, no más [no muestro a otra pareja en redes], me parece una falta de respeto. […] Ese hombre me llorará toda su vida”, puntualizó Jery.