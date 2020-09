green

La artista recordó en el matutino que en ese momento tenía “14 años más o menos” y que las imágenes que estaban exhibiendo correspondían a un disco “bolero-ranchero” que hizo y en donde estaba “supermona”.

Pero esa no fue la única diferencia que quedó en evidencia, pues en ese video su rostro también lucía distinto, por lo que la intérprete reconoció en el programa de Caracol cuáles son los cambios más notorios de ella entre ese momento y la actualidad.

Lo primero que dijo la famosa, de la que se especula se habría casado ya con Jessi Uribe, fue que para ese entonces “las cejas se usaban delgaditas” y, además, no se había hecho la única cirugía que tienen en el rosto. “Son como los cambios más drásticos en la cara, porque de la cara solo me he operado la nariz”, manifestó.

Ante eso, y al ver el “cambio extremo” de la intérprete de música popular, Carolina Soto agregó: “Si te veo en ese instante y nadie me dice que eres tú, te lo juro que no te reconozco”. Paola le dio la razón, y afirmó: “Yo creo que ni yo me reconozco ya. […] Se ve uno otra persona, ¡total!”.

Lo sucedido en ‘Día a día’ este martes se pudo ver en su emisión en vivo, pero el video que mostraron de la cantante antes de ser tan famosa circula desde hace rato en YouTube. Aquí esa grabación, así como una toma de ese ‘look’ mono de la cantante, que subió una cuenta abierta de Instagram en abril de este año.