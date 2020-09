green

En el video, la hermana menor del fallecido Fabio Legarda luce un pequeño traje de baño negro y lleva su cabello suelto.

De fondo se escucha el tema que dicen que Maluma le compuso a su ex Natalia Barulich, ‘Hawái’, y Daniela lo baila, al tiempo que simula que canta algunas líneas.

Los movimientos los hace la joven mientras está arrodillada y mira a la cámara, a la que en algunos momentos acerca su busto y su rostro.

Esta es una de las apariciones de la ‘influenciadora’ exhibiendo su cuerpo luego de bajar varios kilos. Hace unos días ya había salido en bikini en una fotografía, para la que posó al lado de su hermana María Legarda, y también había hecho una prueba, con un viejo ‘short’, para demostrarles a sus seguidores en la red social que sí redujo su peso y ahora está delgada.

La historia de Daniela con el sexi baile en bikini, al ritmo de “puede que no te puede que no te haga falta na’, aparentemente na’, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones”, ya no está disponible en su Instagram, pero una cuenta que replica contenidos de celebridades la subió y se puede ver a continuación: