“¡Pónganme la prueba! Una argolla en la mano de Jessi Uribe”, expresó ‘el Gordo’ Ariel, presentador del programa, y en pantalla apareció un video de una historia de Instagram donde al artista se le ve dicho anillo en el dedo anular.

No obstante, en el espacio de Canal 1 no dieron más pruebas y empezaron a especular si efectivamente hubo una boda en secreto o el aro apenas es un símbolo del amor del intérprete de ‘Dulce pecado’ con Paola Jara, pues la pareja no se ha referido al respecto.

Alejandra Serje fue la que planteó ese otro escenario, recordando que el famoso todavía no está separado de su ex Sandra Barrios.

“Qué tal ese anillo haya sido para sellar ese compromiso, mientras él soluciona sus problemas legales”, dijo la presentadora, al tiempo que recordó que Jessi sí expresó que desea volver a casarse y no descartó que sea con su actual novia.

Al respecto, cabe mencionar que, si bien no puede celebrar una unión todavía por lo civil hasta terminar el proceso con su ex, el intérprete de música popular hace unos días aclaró que sí se puede casar por medio de otro tipo de ceremonia, por ejemplo, por la iglesia.

A continuación, el video de ‘Lo sé todo’ donde se refirieron a la posibilidad de que la famosa pareja, que ya tuvo una pedida de mano en broma, se haya casado en secreto; lo subió una cuenta de Instagram que suele ‘postear’ contenidos de celebridades.

