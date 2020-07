green

Teniendo en cuenta que su relación con la también deportista se ha convertido en una duda recurrente entre sus fanáticos, la hermana del deportista recordó que no hay ningún rencor. Hace un tiempo dijo que tiene una buena amistad es con Shannon de Lima.

“No, mis amores, no nos odiamos. No tengo rencor con nadie. De hecho, en varias ocasiones he dicho que estoy agradecida con Daniela porque me hizo tía, le tengo mucho respeto porque es la mamá de mi sobrina (Salomé)”, aclaró la pregunta.

Además, la joven hizo énfasis en el hecho de que no odia a nadie y aseguró que no entienden de dónde sacan sus seguidores este tipo de rumores, pues trata de llevar una vida tranquila.

En la grabación, Juana Valentina también aseguró que no ha podido viajar a España para reunirse con su hermano y su mamá porque tiene que estar al frente de su empresa y, si quiere cumplir sus sueños, debe hacer ciertos sacrificios; no obstante, confesó que ha llorado en varias oportunidades por estar lejos de ellos.

Aquí, la grabación de la hermana del futbolista, quien hace algunos días confesó que sí se hizo una cirugía: