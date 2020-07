green

La exparticipante de ‘Protagonistas de novela’, luego de disculparse, sugirió que la reunión del fin de semana fue masiva por la cantidad de invitados de Luis Alberto Posada (a quien le hizo una bochornosa escena), y ella no podía sacar a los asistentes.

“Les pido una disculpa por haber vulnerado la cuarentena nacional. Nosotros no estábamos haciendo nada malo, porque estaba don Luis Alberto y la familia. ¿Cómo le digo a la familia que se vaya? ¡Díganme! Cuando llegué a la finca de don Luis Alberto estaba mucha gente invitada, o sea, porque ellos trabajan con él; ¿cómo les voy a decir a los muchachos? ¡Ay, me dio pesar echarlos! Ya, yo siento que la cagué, que estamos en una pandemia a nivel nacional, pero, por favor, yo no tengo maldad en mi vida [hace que llora]; ¡se los juro!”, expresó Yina Calderón.

Esa versión se contradice con otra que dio, luego del problema que tuvo con la Policía. Y es que en la mencionada anteriormente se disculpó por desacatar la cuarentena al ir a una fiesta de Luis Alberto Posada, pero en la otra declaración dijo que la rumba en el Valle era suya y cumplió con todas las medidas, pues hasta tenía permiso para hacerla.

“La ‘putifiesta’ la realicé en una zona de Cali… Duró poquito. […] La policía llegó… y vieron que teníamos todo y la gente que se veía vive en la finca. Por eso no me cancelaron la fiesta; no piensen que me paso por la galleta a la Policía. […] El caso es que se fueron… ¡ay, no! Ya habíamos acabado la fiesta cuando llegaron. […] Tenía un permiso de la Gobernación para poder realizar mi ‘putifiesta’”, afirmó.

En sus dos declaraciones, Yina Calderón también se refirió a los agentes que le inmovilizaron su camioneta este fin de semana, luego de la rumba. En una dijo ser “superrespetuosa” y no tener nada “en contra de la Policía Nacional”, mientras que en la otra cuestionó que se centraran en ella cuando había cosas más importantes de las que deberían estar pendientes, como “el ladronismo”.

Asimismo, en uno de los videos, y al tiempo que volvía a simular que lloraba, la exprotagonista dijo ser una “buena persona”, que no tiene “envidia con nadie”, y no hace las cosas con maldad. Por lo mismo, pidió que la visiten en la cárcel, si llega a terminar allá por su actuar.

“ Yo soy una melcocha. Soy una buena persona. Si algún día voy a la cárcel, ustedes, saben qué… me van a visitar, porque ustedes saben que yo soy una buena persona. ¡Yo no contemplo la maldad! [risas]. De verdad, no tengo envidia con nadie, pa’ mí todo el mundo es como normal”, dijo.

