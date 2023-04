La reconocida ‘chiquibaby’ acompañó durante varios años el programa ‘Hoy Día’ como copresentadora, y hoy estuvo junto a su hija Capri Blu en el matutino ‘Despierta América’.

(Vea también: Así era la casa de Adamari López hace 11 años, cuando llegó a ‘Hoy día’, de Telemundo.)

El día de ayer, la presentadora mexicana había hecho el anuncio a través de las redes sociales, invitando a que sus seguidores no se perdieran su presentación.

“Tengo una noticia que me emociona mucho. Mañana visitamos a la familia de ‘Despierta América’. Nos vemos a las 7 a. m. por Univisión. Estoy muy ilusionada de saludar a amigos, colegas y de volver a conectar con ustedes”, dijo la mexicana.

Stephanie fue recibida este martes por los conductores del mañanero y desde el primer momento que la vieron llegar le dieron la bienvenida. “¡Qué gusto tenerte en esta, tu casa!”, le dijo Karla Martínez en el estudio.

‘La chiquibaby’ contó todo lo que fue para ella regresar a ese lugar en donde empezó como corresponsal.

“La verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados desde que venía en camino. Estoy muy, muy contenta, de verdad que me daban ganas de llorar porque aquí comencé mi carrera como corresponsal. Entonces, estoy muy, muy contenta, muy feliz de verlos a ustedes aquí en su estudio, no conocía estos estudios”, expresó Himonidis.

Asimismo, reconoció que siempre ha visto ese programa como su casa y a su equipo como parte de su familia. “La verdad es que el estar aquí sentada con ustedes es un privilegio y humildemente les digo que estoy muy contenta de estar de regreso, renovada y obviamente, como dice la jefa, mejorada”, dijo entre risas.

Lee También

Aunque no mencionó directamente el lugar ni su despido, la también conductora habló de cómo este inesperado suceso en su vida se convirtió en una “oportunidad” para ella.

“Ustedes saben que este trabajo a veces es muy intenso. Yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo de viajar y entonces cuando me dan esta oportunidad [refiriéndose a su despido] en noviembre mi marido dice: ‘Bueno pues hay que hacer lo que no podemos hacer’. Entonces disfruté de unos viajecitos, estar con mi esposo, con mi familia y con mi bebé”, contó.