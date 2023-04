Para sus seguidores y para el mundo del espectáculo, fue toda una sorpresa, sobre todo, porque se rumoró que la presentadora no sabía que le cancelarían el contrato.

Cuando se conoció la noticia, la puertorriqueña apareció en un video desde el set del matutino, despidiéndose de los televidentes.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina”, dijo en ese momento.